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Хмельницкие спасатели вытащили из заноса автомобиль

Хмельницкие спасатели вытащили из заноса автомобиль
16:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: km.dsns.gov.ua

Новости Украины:В Хмельницкой области спасатели освободили из снежного заноса автомобиль.

В Хмельницкой области спасатели вытащили из снежного заноса автомобиль, в котором находилось четыре человека, в том числе двое детей.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, 6 января в 02:15 к спасателям поступило сообщение от полиции о том, что нужна помощь в буксировке грузового автомобиля возле села Кушнировка Волочисского района.

Автомобиль ГАЗель застрял в снежном сугробе. В автомобиле находились двое детей в возрасте 10 и 8 лет.

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Спасатели, прибывшие по вызову, с помощью автомобиля повышенной проходимости отбуксировали грузовик на расчищенный участок дороги. Таким образом, были спасены четыре человека. После чего водитель мог продолжить движение самостоятельно.

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Спасатели, Хмельницкая область, ГСЧС.
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