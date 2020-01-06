Хмельницкие спасатели вытащили из заноса автомобиль

Новости Украины:В Хмельницкой области спасатели освободили из снежного заноса автомобиль.

В Хмельницкой области спасатели вытащили из снежного заноса автомобиль, в котором находилось четыре человека, в том числе двое детей.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, 6 января в 02:15 к спасателям поступило сообщение от полиции о том, что нужна помощь в буксировке грузового автомобиля возле села Кушнировка Волочисского района.

Автомобиль ГАЗель застрял в снежном сугробе. В автомобиле находились двое детей в возрасте 10 и 8 лет.

Спасатели, прибывшие по вызову, с помощью автомобиля повышенной проходимости отбуксировали грузовик на расчищенный участок дороги. Таким образом, были спасены четыре человека. После чего водитель мог продолжить движение самостоятельно.