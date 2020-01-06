Резонансное убийство в Каховке: правоохранители пообщались с семьей погибшего

Новости Украины:Прокуроры и сотрудники ГБР встретились с семьей убитого жителя Каховки.

В помещении прокуратуры Херсонской области состоялось межведомственное рабочее совещание по резонансному убийству жителя города Каховка с использованием огнестрельного оружия, которое произошло утром 1 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области.

"Совместное совещание состоялось с участием прокуроров Офиса генерального прокурора, руководства прокуратуры Херсонской области, представителей ГБР и Национальной полиции, на которую была приглашена семья погибшего", - отмечается в сообщении.

Обсужденные вопросы касались обеспечения надлежащего состояния досудебного расследования уголовного производства.

Представители потерпевшей стороны выразили свое видение преступления. Все их слова приняты к сведению и будут изучены правоохранительными органами, отметили в прокуратуре.

После встречи прокурор Херсонской области Игорь Ивченко вместе с потерпевшей стороной и их адвокатом дали ответы на вопросы представителей СМИ.