Скачать
Понедельник, 06.01.2020
Юридическая и медицинская помощь: что необходимо освобожденным пленным
Юридическая и медицинская помощь: что необходимо освобожденным пленным
Годовщина Томоса: представители ПЦУ посетили Константинополь (Фото)
Представители ПЦУ посетили Константинополь (Фото)
Десна усилилась экс-игроком сборной Украины
Десна усилилась экс-игроком сборной Украины
Самые красивые колядки на Рождество 2020, которые подарят семейный уют
Самые красивые колядки на Рождество 2020, которые подарят семейный уют

Резонансное убийство в Каховке: правоохранители пообщались с семьей погибшего

Резонансное убийство в Каховке: правоохранители пообщались с семьей погибшего
17:55 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Прокуроры и сотрудники ГБР встретились с семьей убитого жителя Каховки.

В помещении прокуратуры Херсонской области состоялось межведомственное рабочее совещание по резонансному убийству жителя города Каховка с использованием огнестрельного оружия, которое произошло утром 1 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области.

"Совместное совещание состоялось с участием прокуроров Офиса генерального прокурора, руководства прокуратуры Херсонской области, представителей ГБР и Национальной полиции, на которую была приглашена семья погибшего", - отмечается в сообщении.

Обсужденные вопросы касались обеспечения надлежащего состояния досудебного расследования уголовного производства.

Убийство в Каховке: к расследованию привлекут прокуроров из Офиса генпрокурора

Представители потерпевшей стороны выразили свое видение преступления. Все их слова приняты к сведению и будут изучены правоохранительными органами, отметили в прокуратуре.

После встречи прокурор Херсонской области Игорь Ивченко вместе с потерпевшей стороной и их адвокатом дали ответы на вопросы представителей СМИ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прокуратура, Убийство, Херсонская область, ГБР, Каховка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завтракайте правильно: что не стоит есть натощак (Фото)
02 Рождество 2020: поздравления в стихах и картинках
03 Первый раз в это десятилетие: в чем блистала Кейт Миддлтон на публичном мероприятии (Фото)
04 Чем отличаются оригинальные лекарства от их аналогов: это следует прочитать
05 Украинцам усложнят въезд в страны ЕС: что изменится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Окурок&quot; забрал жизни 4 пациентов: в польском хосписе произошел пожар (Фото)
В польском хосписе произошел пожар (Фото)
Гололед и снег: на каких дорогах Украины опасно
Гололед и снег: на каких дорогах Украины опасно
На Донбассе ранили украинского военного
На Донбассе ранили украинского военного
Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах (Фото)
Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь