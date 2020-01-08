Киевляне получат платежки с меньшими счетами на оплату за тепло

Новости Украины:Жители столицы получат платежки со счетами на оплату за тепло и горячую воду за декабрь на 22-23% меньше.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" проведет перерасчет начислений по теплоснабжению за декабрь в сторону уменьшения, который будет отражен в платежке за январь.

В сообщении компании говорится, что во исполнение требований постановления правительства от 24.12.2019 года "Некоторые вопросы начисления (определения) платы за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды для потребителей в связи с изменением цены природного газа", "Киевтеплоэнерго" сделает перерасчет.

"КП "Киевтеплоэнерго" будет осуществлена корректировка начислений (в сторону уменьшения) за тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды для всех категорий потребителей в связи с изменением цены природного газа, начиная с декабря 2019 года", - сказано в сообщении. Отмечается, что соответствующий перерасчет будет отражен в январских платежках за полученные в декабре 2019 года услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды и тепловую энергию.

Как сообщалось, 24 декабря Кабинет министров предоставил возможность теплогенерирующим предприятиям снижать действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ. Премьер-министр пояснил, что это решение Кабинета министров позволит уже сейчас снизить суммы в платежках за коммунальные услуги украинцев на 30%.