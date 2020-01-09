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Экс-заместителя главы МЧС подозревают в растрате 23,7 млн грн

Экс-заместителя главы МЧС подозревают в растрате 23,7 млн грн
10:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГБР

Новости Украины:Следователи Государственного бюро раслледований сообщили о подозрении бывшему заместителю министра Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему заместителю главы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в растрате 23,7 млн грн государственных средств, сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций. Экс-чиновник подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Так, следствие установило, что в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на земельном участке, принадлежавшем Министерству, должны были построить жилой дом. Согласно соглашению, 3,4 тыс. кв. м. жилой площади в доме должны были перейти в собственность Министерству.

"Однако в 2010 году заместитель министра МЧС заключил дополнительное соглашение, по которому Министерство отказалось от жилой площади в Киеве в обмен на аналогичную жилплощадь в доме, расположенном в городе Ирпене Киевской области", – установили в ГБР.

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Согласно материалам экспертизы, стоимость квартир, которые фактически получило МЧС в Киевской области на 23,7 млн грн меньше чем стоимость квартир, которые Министерство должно было получить в Киеве.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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МЧС, Коррупция, ГБР, Растрата.
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