Под Харьковом из-за кота объявили карантин

Новости Украины:В Харьковской области обнаружили бешенство у кота, из-за этого в регионе объявили карантин.

В Харьковской области в одноименном районе был объявлен карантин из-за обнаружения бешенства у бездомного кота.

Об этом сообщили в областном управлении Госпродпотребслужбы. Случай бешенства выявили 8 января, впоследствии его подтвердили лабораторно.

Сегодня на внеочередном заседании в райгосадминистрации были наложены карантинные ограничения на поселок Бабаи с прилегающими лесными и полевыми массивами. Кроме того, был утвержден план комплексных мероприятий по ликвидации бешенства животных в поселках Бабаи и Покотиловка.

"Многие владельцы домашних животных не считают нужным проводить вакцинацию кошек против бешенства, по их мнению, в зоне риска данного заболевания находятся в основном собаки. Хотя на самом деле кошки болеют бешенством в несколько раз чаще собак", - отметили в ведомстве.

В службе добавили, что на первой стадии бешенства у кошки не видно никаких признаков болезни, но есть вероятность заражения владельца при контакте. И напомнили, что данная болезнь не лечится, а единственным способом профилактики является вакцинация.