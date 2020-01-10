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Сколько в Украине "прикрыли" игорных заведений

Сколько в Украине "прикрыли" игорных заведений
12:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Прокуратура совместно с правоохранительными органами пресекли деятельность 911 нелегальных игорных заведений в Украине.

В Украине была прекращена деятельность 911 нелегальных игорных заведений, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По фактам занятия игорным бизнесом начато 437 уголовных производств, в рамках которых при процессуальном руководстве прокуратуры провели почти 1,2 тыс. обысков, изъяли 11,6 тыс. единиц игрового оборудования и компьютерной техники, наличные средства, а также черновые записи", - указывается в сообщении.

Прокуратура продолжает работать над завершением расследований и поддержкой обвинений по этим делам в суде.

Как сообщалось, 20 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Кабинет министров в пятницу принял постановление, согласно которому с этого дня все игорные заведения прекращают функционирование.

"Постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Она заключается в следующем - отменить приказ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и Фискальной службе обеспечить принятие соответствующих мер, - сказал Аваков в ходе селекторного совещания в пятницу.

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Министр отметил, что этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной Радой. "Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", - добавил он.

В пятницу была прекращена деятельность почти 5 тыс 300 игорных заведений по всей Украине и изъято оборудование стоимостью примерно 50 млн грн.

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Полиция, Арсен Аваков, Игорные заведения, Лотереи.
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