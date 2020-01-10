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Пятница, 10.01.2020
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В Днепре блокировали масштабный сбыт контрафактного алкоголя (Видео)

В Днепре блокировали масштабный сбыт контрафактного алкоголя (Видео)
23:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СБУ

Новости Украины:СБУ блокировала масштабный сбыт контрафактной алкогольной продукции на Днепропетровщине.

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали масштабный сбыт контрафактной алкогольной продукции, за которую злоумышленники планировали получить около 4 млн грн.

"Оперативники спецслужбы установили, что трое местных частных предпринимателей арендовали в промзоне г.Днепр и в одном из городов области 3 склада, на которых хранили контрафакт. Алкосуррогат им приходил с подпольных производств, расположенных в других регионах Украины", - сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

Так, подделку под видом марок известных брендов злоумышленники сбывали оптовыми партиями через сеть розничной торговли и в учреждения общественного питания региона.

В ходе обысков в складских помещениях правоохранители обнаружили более 45 тонн готового алкосурогата.

В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Правоохранители выясняют круг поставщиков и заказчиков контрафактного алкоголя.

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СБУ, Алкоголь, Днепр.
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