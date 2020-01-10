На Закарпатье стартовал 25-й фестиваль-конкурс "Червене вино-2020"

Новости Украины:В Мукачево начался уже 25 фестиваль "Червене вино-2020"

В закарпатском городе Мукачево сегодня официально открыли двадцать пятый юбилейный фестиваль-конкурс «Червене вино-2020».

Уже традиционно начался фестиваль с праздничного шествия участников, колядников и бетлегемов вдоль всего ярмарочного городка.

Открыл фестиваль городской голова Мукачево Андрей Балога, который приветствовал закарпатцев и гостей края.

Гостям мероприятия предлагаются красные, белые, розовые вина, глинтвейн, медовуха и десятки разновидностей сыров к ним, а еще - множество вкусностей, мясных изделий, лотки с ручными изделиями, сувенирами, дегустационным наборами, работают фотозоны.

В этом году в фестивале-конкурсе принимают участие 40 виноделов Закарпатья, которые в течение пяти дней представят свои вина. В итоге лучшие изделия выберут в трех номинациях и организаторы вручат победителям призы.

На протяжении всех пяти дней фестиваля гостей будут развлекать известные фольклорные коллективы Закарпатья, колядницкие коллективы и вертепы, эстрадные группы и ансамбли, известные эстрадные исполнители.

Стоимость вина, которое продают на фестивале, стартует от 100 гривен за бутылку. Одно из самых дорогих, знаменитая «Троянда Закарпаття», стоит 150 гривен.

Как уточнил президент Закарпатской туристической организации Федор Шандор, фестиваль с каждым годом становится более качественным. К примеру, в этом году большинство виноделов перешли на продажу вина в бутылках, что является несомненным позитивом.

«В этом году представлено много локальных и очень интересных сортов вина - Цвайгельт, Золодендь, Мюллер-Тургау и др. Уменьшилось количество непонятных названий, которые существовали до сих пор исключительно для пиара (в 2014-м, к примеру, виноделы представили вина под названием «Слезы Тимошенко», «Шуфрич в бокале” и т.д.)», - добавил Шандор.

Туризмовед также добавил, что обычно (статистика последних нескольких лет) фестиваль-конкурс в Мукачево «Червене вино» посещает в пределах 50-60 тысяч туристов со всей Украины и ближнего зарубежья.

Фестиваль-конкурс ”Червене вино” был основан в 1996 году. Ежегодно фестиваль традиционно проводится на праздник Святого Василия (Старый Новый год), который отмечается 14 января.