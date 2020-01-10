Скачать
Пятница, 10.01.2020
"На трагедии не должно быть спекуляций": Зеленский во второй раз поговорил с Трюдо
"На трагедии не должно быть спекуляций": Зеленский во второй раз поговорил с Трюдо
В Черновцах задержали пьяного мужчину, который пытался поджечь своих родных
В Черновцах пьяный мужчина пытался поджечь своих родных
Биатлон: составы сборной Украины на эстафеты в Оберхофе
Биатлон: составы сборной Украины на эстафеты в Оберхофе
Сбой Face Unlock в смартфонах Google Pixel 4 случился из-за нового обновления Android (Фото)
Обновление Android сломало Face Unlock в смартфонах Google Pixel 4

На Закарпатье стартовал 25-й фестиваль-конкурс "Червене вино-2020"

На Закарпатье стартовал 25-й фестиваль-конкурс "Червене вино-2020"
23:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В Мукачево начался уже 25 фестиваль "Червене вино-2020"

В закарпатском городе Мукачево сегодня официально открыли двадцать пятый юбилейный фестиваль-конкурс «Червене вино-2020».

Уже традиционно начался фестиваль с праздничного шествия участников, колядников и бетлегемов вдоль всего ярмарочного городка.

Открыл фестиваль городской голова Мукачево Андрей Балога, который приветствовал закарпатцев и гостей края.

Гостям мероприятия предлагаются красные, белые, розовые вина, глинтвейн, медовуха и десятки разновидностей сыров к ним, а еще - множество вкусностей, мясных изделий, лотки с ручными изделиями, сувенирами, дегустационным наборами, работают фотозоны.

В этом году в фестивале-конкурсе принимают участие 40 виноделов Закарпатья, которые в течение пяти дней представят свои вина. В итоге лучшие изделия выберут в трех номинациях и организаторы вручат победителям призы.

На протяжении всех пяти дней фестиваля гостей будут развлекать известные фольклорные коллективы Закарпатья, колядницкие коллективы и вертепы, эстрадные группы и ансамбли, известные эстрадные исполнители.

Стоимость вина, которое продают на фестивале, стартует от 100 гривен за бутылку. Одно из самых дорогих, знаменитая «Троянда Закарпаття», стоит 150 гривен.

Как уточнил президент Закарпатской туристической организации Федор Шандор, фестиваль с каждым годом становится более качественным. К примеру, в этом году большинство виноделов перешли на продажу вина в бутылках, что является несомненным позитивом.

«В этом году представлено много локальных и очень интересных сортов вина - Цвайгельт, Золодендь, Мюллер-Тургау и др. Уменьшилось количество непонятных названий, которые существовали до сих пор исключительно для пиара (в 2014-м, к примеру, виноделы представили вина под названием «Слезы Тимошенко», «Шуфрич в бокале” и т.д.)», - добавил Шандор.

Туризмовед также добавил, что обычно (статистика последних нескольких лет) фестиваль-конкурс в Мукачево «Червене вино» посещает в пределах 50-60 тысяч туристов со всей Украины и ближнего зарубежья.

Фестиваль-конкурс ”Червене вино” был основан в 1996 году. Ежегодно фестиваль традиционно проводится на праздник Святого Василия (Старый Новый год), который отмечается 14 января.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фестиваль, Мукачево, Червене вино-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 США передали Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране
02 Волчья луна 10 января: как себя вести на первое в 2020 году лунное затмение
03 Шапки тоже бывают модными: тренды зимы 2019-2020 (Фото)
04 Это самое настоящее зло: почему повторно пить из пластиковых бутылок опасно
05 Настоящая красотка: украинская телеведущая разделась на пляже (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Одесчине полиция изъяла у мужчины две гранаты (Фото и видео)
На Одесчине полиция изъяла у мужчины две гранаты (Фото и видео)
Террорист взорвал бомбу в мечети Пакистана: много погибших (Фото)
Террорист взорвал бомбу в мечети Пакистана: много погибших
В Амстердаме нашли еще один пакет со взрывчаткой
В Амстердаме нашли еще один пакет со взрывчаткой
Лунное затмение 2020: онлайн-трансляция &quot;Волчьей луны&quot; (Видео)
Лунное затмение 2020: онлайн-трансляция "Волчьей луны" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь