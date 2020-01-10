На Одесчине полиция изъяла у мужчины две гранаты (Фото и видео)

Новости Украины:На Одесчине мужчина пришел в гости с двумя боевыми гранатами.

В Балтском районе Одесской области задержан мужчина, пришедший в гости к соседям с двумя боевыми гранатами.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 31-летний мужчина пришел домой к односельчанину с гранатами Ф-1 и РГО (ручная противопехотная оборонительная ударно-дистанционная граната).

«Он решил похвастаться боевыми припасами, которые якобы нашел на свалке, о чем в полицию сообщил хозяин дома», - рассказали в главке.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа Балтского отдела полиции, взрывотехники областного управления НП и представители СБУ. Правоохранители изъяли гранаты и направили их на экспертизу.

По факту незаконного обращения с оружием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.