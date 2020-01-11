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Суббота, 11.01.2020
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На Харьковщине появится первый ЦПАУ "на колесах"

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На Харьковщине появится первый ЦПАУ "на колесах"
00:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:lozovarada.gov.ua

Новости Украины:В городе Лозовая появится мобильный ЦПАУ (автомобиль с оргтехникой).

Первый мобильный Центр предоставления административных услуг в Харьковской области появится в городе Лозовая.

Воплотить проект планируют благодаря реализации программы "U-LEAD с Европой", сообщает сайт Лозовской городской объединенной территориальной громады.

"В апреле 2019 года Лозовская ОТГ прошла отбор и стала участником программы, в июне получила техническое задание на реализацию проекта. В рамках этого отбора комиссия поддержала заявку на получение специального вида помощи - мобильный ЦПАУ (автомобиль с оргтехникой)", - говорится в сообщении.

Кроме автомобиля, оборудованного двумя рабочими местами и необходимой оргтехникой для предоставления админуслуг, организуют удаленные рабочие места в старостинских округах - в Панютино, Смирновке и Бунаковому. Технику и мебель получат по программе"U-LEAD с Европой", а ремонт в помещениях сделают за счет средств городского бюджета.

Также за счет средств громады уже приобрели ИТ-оборудование для мобильного ЦПАУ.

По словам первого заместителя городского головы Александра Жидкова, в Лозовском ЦПАУ уже была внедрена практика выездных приемов по предоставлению админуслуг. За прошлый год такими выездами охватили почти все старостинские округа.

 

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Лозовая, Харьковщина, ЦПАУ.
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