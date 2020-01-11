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На Одесчине суд арестовал мужчину за изнасилование малолетней девочки

На Одесчине суд арестовал мужчину за изнасилование малолетней девочки
06:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Одесской области под арест попал мужчина, который изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.

Сегодня суд принял решение об аресте мужчины, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней в Окнянском районе Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

По версии следствия, на прошлой неделе 24-летний местный житель, угрожая убийством, избил и изнасиловал 14-летнюю жертву. Отмечается, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 152 УК Украины осуществляют следователи Окнянского отделения полиции.

Напоминаем, 7 января стало известно, что в Одесской области за изнасилование 14-летней девочки задержан молодой человек. О происшествии в полицию сообщила старшая сестра потерпевшей, которой та рассказала о случившемся. По словам ребенка, когда она была в гостях у 24-летнего односельчанина, он угостил ее пивом, а потом, пригрозив физической расправой, изнасиловал.

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Полиция, Суд, Одесчина.
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