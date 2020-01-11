В киевском метро за 2019 год зарегистрировано более 800 преступлений

Новости Украины:За 2019 год в столичном метро было совершено 806 преступлений.

В течение 2019 года в Киевском метрополитене было совершено 806 преступлений, 335 уголовных производств, начатых по данным фактам, были раскрыты.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления Национальной полиции в Киеве, передает LB.ua.

Отмечается, что 303 уголовных производства зарегистрировали по факту ношения наркотиков без цели сбыта.

Кражи заняли второе место, всего было зарегистрировано 288 случаев (раскрыли 45). Кроме этого, отдел полиции в метрополитене зафиксировал 11 грабежей (раскрыто семь).

Полицейские 36 раз находили у пассажиров метро оружие или боеприпасы (38 производств раскрыто). По фактам ложных минирований было начато 9 уголовных производств (2 раскрыто).

В 2019 году на территории метрополитена умерло 11 человек, в том числе девять - своей смертью, еще двое покончили жизнь самоубийством.