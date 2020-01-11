На Сумщине заработал региональный офис Программы U-LEAD с Европой GIZ

Новости Украины:В Сумской области запустили работу офиса Программы U-LEAD с Европой GIZ.

На Сумщине начал работу региональный офис Программы U-LEAD с Европой GIZ, который будет заниматься в регионе децентрализационными процессами.

Об этом шла речь 10 января во время встречи в Сумской облгосадминистрации и.о. председателя ОГА Ирины Купрейчик с руководителем Восточного регионального хаба Программы U-LEAD с Европой от GIZ (Донецкая, Луганская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черкасская области) Денисом Ткачевым.

«Программа U-LEAD с Европой сейчас находится в переходной стадии, с 1 декабря завершился ее первый этап. И теперь вместо Сумского центра развития местного самоуправления на Сумщине будет работать региональный офис Программы U-LEAD с Европой GIZ. С 1 июля начинается вторая стадия проекта. И облгосадминистрация должна стать партнером офиса в вопросах проведения децентрализации на Сумщине», - подчеркнул Ткачев.

По его словам, Программа U-LEAD с Европой GIZ готова поддерживать все инициативы по децентрализации.

«Нашими главными задачами станут вопросы повышения квалификации руководства объединенных громад, специалистов, работающих в ОТГ. Офис будет проводить бесплатное обучение, консультирование специалистов ОТГ профильными экспертами. Также планируется помощь в написании стратегий развития громад», - рассказал Ткачев.

Купрейчик отметила, что именно от руководства громад, специалистов, которые там работают, сегодня зависит успех каждой конкретной ОТГ или ее упадок.

«Я хочу привести в пример Чернетчинскую ОТГ Ахтырского района. Она образовалась в 2017 году, но уже имеет огромные достижения. Там ремонтируют дороги, школы, дома культуры. Фермеры активно приобщаются к ее развитию. А все благодаря молодому, амбициозному, талантливому руководителю громады, у которого есть управленческий опыт. В некоторых других ОТГ мы видим противоположную картину. Поэтому обучение для руководителей и работников исполнительных органов громад, консультации экспертов уберегут их от ошибок, помогут найти правильный и эффективный путь развития», - отметила руководитель области.

Директор областного Департамента экономического развития и торговли Сумской ОГА Александр Ситак заметил, что Сумщина уже в течение многих лет активно сотрудничает с GIZ по вопросам стажировки предпринимателей. А сегодня вопросом номер один должно стать обучение и консультирование и специалистов ОТГ.

«Мы надеемся, что 2020 год станет завершающим в процессе децентрализации. Поэтому и ваша, и наша работа будет заключаться в обучении громад, повышении их экономической и общественной активности. Особенно для них важны учебные проекты, связанные с управлением, развитием территории и т.д.", - подчеркнул Ситак.

Руководитель Сумского регионального офиса Программы U-LEAD с Европой GIZ Марина Лобова добавила, что офис уже отработал практику проведения учений, поэтому в интересах руководителей и активистов объединенных территориальных громад принимать участие в таком сотрудничестве.