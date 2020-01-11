Скачать
Суббота, 11.01.2020
Новые подробности трагедии в Иране: Зеленский готовит обращение к украинцам
Новые подробности трагедии в Иране: Зеленский готовит обращение к украинцам
Макрон приедет в Киев
Макрон приедет в Киев
Итальянские клубы интересуются форвардом Шахтера
Итальянские клубы интересуются форвардом Шахтера
Умер Нил Пирт - барабанщик легендарной канадской рок-группы "Rush"
Умер барабанщик группы Rush Нил Пирт

В Борисполе полицейский угодил в смертельную ДТП (Фото)

Смотрите фото (3)
В Борисполе полицейский угодил в смертельную ДТП (Фото)
13:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: dbr.gov.ua

Новости Украины:ГБР расследует обстоятельства смертельное ДТП с участием милиционера в Борисполе.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве расследуют обстоятельства смертельной ДТП в Борисполе с участием сотрудника Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации около 7:00 в субботу работник полиции, управляя служебным автомобилем марки "Renault Doker", совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший погиб на месте ДТП. Сейчас следователи ГБР допрашивают свидетелей и очевидцев происшествия.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.

Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

В Киев привезли девятерых раненых военнослужащих (Фото и видео)

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Киев, ДТП, Киевская область, Борисполь, ГБР, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российский корабль попытался "задавить" американский эсминец (Видео)
02 11 января - приметы и обряды на Страшной день, День избиения младенцев
03 Лунное затмение 2020: онлайн-трансляция "Волчьей луны" (Видео)
04 Несколько полезных советов, которые пригодятся любой хозяйке на кухне
05 Гончарук поручил запустить централизированный учет древесины в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Крушение украинского лайнера: в Иране нашли виновного
Крушение лайнера: в Иране нашли виновного
Ноябрьский дождь: синоптики дали прогноз на выходные
Ноябрьский дождь: прогноз погоды на выходные
Гончарук: Работа на месте катастрофы МАУ продолжается
Гончарук: Работа на месте катастрофы МАУ продолжается
Маловероятно: в сериале &quot;Корона&quot; не будет сезона о событиях с герцогами Сассекскими
Маловероятно: в сериале "Корона" не будет сезона о событиях с герцогами Сассекскими
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь