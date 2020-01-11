В Борисполе полицейский угодил в смертельную ДТП (Фото)

Новости Украины:ГБР расследует обстоятельства смертельное ДТП с участием милиционера в Борисполе.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве расследуют обстоятельства смертельной ДТП в Борисполе с участием сотрудника Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации около 7:00 в субботу работник полиции, управляя служебным автомобилем марки "Renault Doker", совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший погиб на месте ДТП. Сейчас следователи ГБР допрашивают свидетелей и очевидцев происшествия.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.

Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.