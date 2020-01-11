День в ООС: боевики опять стреляли из запрещенного оружия

Новости Украины:На Донбассе в субботу боевики два раза нарушили режим прекращения огня.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток осуществили два обстрела позиций операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в субботу.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями миномета калибра 120-мм, а также автоматических станковых гранатометов и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Так, из 120-мм минометов противник выпустил 3 мины по позициям ВСУ вблизи г.Красногоровка и со станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия открывал огонь по позициям украинских защитников вблизи села Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня, 11 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.