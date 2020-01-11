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В Киеве задержали подозреваемого в покушении на убийство девушки

В Киеве задержали подозреваемого в покушении на убийство девушки
23:19 Сб, 11 Январь 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kyiv.gp.gov.ua

Новости Украины:В столице полиция задержала мужчину, которого подозревают в нападении на девушку.

Киевские правоохранители задержали мужчину, который подозревается в нападении на 19-летнюю девушку и нанесении ей множественных колотых ран, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"По результатам розыскных мероприятий в порядке ст. 208 УПК Украины задержан житель города Киева, 1990 года рождения. Во время задержания у мужчины обнаружили и изъяли нож - предполагаемое орудие преступления", - сказано в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, 7 января в Голосеевском районе на просп. Лобановского мужчина схватил 19-летнюю девушку, которая возвращалась домой с работы, и попытался ее изнасиловать. Однако потерпевшая оказала сопротивление. В результате чего злоумышленник нанес ей около 15 колото-резаных ран в различные части тела.

В настоящее время следователи Голосеевского управления полиции в Киеве проводили обыск по месту жительства задержанного. Ему готовится сообщение о подозрении.

Досудебное расследование осуществляется по ч.2 ст. 15 п.10 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

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Киев, Полиция, Столица.
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