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На Донетчине будут судить мужчин за незаконную вырубку деревьев

На Донетчине будут судить мужчин за незаконную вырубку деревьев
23:32 Сб, 11 Январь 2020 Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:На Донетчине будут судить мужчин, которые незаконно вырубили деревья на 1,8 млн грн.

В Донецкой области будут судить шестерых мужчин, которые незаконно вырубили деревья на сумму более 1,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

”Досудебным расследованием установлено, что в августе 2019 года житель Славянского района предложил пятерым своим знакомым выполнить работы по порубке деревьев, находящихся на землях Николаевской объединенной территориальной громады, а именно - в лесополосе на территории с. Рай-Александровка, заверив в наличии у него соответствующего разрешения. С помощью цепных бензопил мужчины произвели незаконную порубку 238 деревьев породы дуб, ясень и акация, чем нанесли государству ущерб на сумму почти 1,840 млн грн”, - говорится в сообщении.

Сейчас под процессуальным руководством Славянской местной прокуратуры досудебное расследование завершено.

Шести мужчинам, двое из которых ранее судимы, инкриминируется ч. 4 ст. 246 УК Украины (незаконная порубка деревьев, повлекшая тяжкие последствия).

Согласно санкции статьи, лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

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Прокуратура, Донетчина.
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