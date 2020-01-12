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"Киевводоканал" объяснил, почему вода может иметь ржавый цвет

"Киевводоканал" объяснил, почему вода может иметь ржавый цвет
00:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:В "Киевводоканале" рассказали, почему вода может быть коричневого цвета и пахнуть хлором.

В "Киевводоканале" объяснили, почему вода в кране может иметь ржавый цвет и запах хлора.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.

Так, в "Киевводоканале" отметили, что ржавый либо коричневый цвет воды в кране скорее всего связан с ремонтом внутридомовых сетей.

"То, что после гидроудара со стенок труб срываются отложения, вполне нормально. В таком случае надо просто спустить воду в течение нескольких минут, пока она снова не станет прозрачная", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что нормально то, что вода в кране имеет запах хлора.

Такой запах вполне нормальный, ведь для обеззараживания воды на Днепровской и Деснянской водопроводных станциях пока используется именно хлор. Но такая вода абсолютно безопасна для здоровья человека, ведь содержание хлора в сети всегда ниже нормативно допустимых пределов. Запах хлора свидетельствует о том, что вода гарантированно обеззараженная и безопасная с противоэпидемической точки зрения. Во многих странах нормы содержания хлора намного выше, чем в Украине.

В "Киевводоканале" также назвали безопасным явлением то, что вода, которая течет из крана, имеет мутный белый цвет.

"Это довольно распространенное и вполне безопасное явление. Белый цвет вода приобретает из-за пузырьков воздуха, которые накапливаются в воде преимущественно из-за высокого давления подачи. Если набрать такую воду в емкость, через несколько минут пузырьки исчезнут, и она снова станет прозрачной", - говорится в сообщении.

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Киев, Хлор, Столица, Киевводоканал.
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