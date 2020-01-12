На Виннитчине проведут праздник сатиры и юмора имени Степана Руданского

Новости Украины:В Винницкой области пройдет праздник сатиры и юмора им. Степана Руданского.

В Винницкой области состоится XII Всеукраинский праздник сатиры и юмора им. Степана Руданского «И я снова живой мир оглядую ...», посвященный 186-летию со дня рождения писателя.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в управлении культуры и искусств Винницкой ОГА.

«ХІІ Всеукраинский праздник сатиры и юмора им. Степана Руданского - это уже традиционный для Виннитчины фестиваль, который в этом году соберет юмористов из семи областей. Ожидаем участие авторов-юмористов и чтецов юмора из Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Волынской, Житомирской, Киевской областей, а также музыкальных и фольклорных групп области и района. Праздник проводим в честь 186-й годовщины со дня рождения нашего прославленного земляка», - сообщили в ведомстве.

Согласно программе, мероприятие продлится в течение двух дней. Начнется праздник 18 января в с. Хомутници Калиновского района, где родился Степан Руданский, возложением цветов к памятнику писателю и митингом по увековечению его памяти. Гости праздника посетят музей писателя и примут участие в торжествах в местном доме культуры. Перед зрителями выступят детский театр и лучшие коллективы и исполнители Калиновский района. Завершится первый день праздника творческой встречей с известными писателями Украины в целом и Виннитчины в частности.

На следующий день, 19 января, празднование продолжатся в городе Калиновка. Горожане и гости мероприятия почтят выдающегося земляка возложением цветов к бюсту Степана Руданского, установленному за народные средства по случаю 180-летия со дня его рождения.

На площади перед домом культуры расположатся светлицы территориальных громад района и «Городок мастеров» с участием мастеров народного искусства Виннитчины. Там состоится праздничная ярмарка.

Также состоится вручение Всеукраинской литературно-художественной премии С. Руданского за 2019 год, присуждаемой лучшим писателям-юмористам ежегодно.

Известный украинский писатель, юморист, фольклорист, переводчик и общественный деятель Степан Руданский родился 6 января 1834 года (25 декабря 1833 года по старому стилю) в Хомутинцах Винницкого уезда. В его честь и для популяризации его творчества управление культуры и искусств Винницкой облгосадминистрации, Винницкий областной центр народного творчества, областная организация Национального союза писателей Украины и отдел культуры Калиновской РГА в 1981 году в Калиновском районе основали областной праздник сатиры и юмора Степана Руданского. В 2009 году праздник получил статус всеукраинского и проводится ежегодно.