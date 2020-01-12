ОБСЕ зафиксировала зенитную установку возле Станицы Луганской

Новости Украины:ОБСЕ: около Станицы Луганской боевики установили зенитку.

Боевики российских вооруженных формирований разместили на оккупированной Луганщине зенитную установку ЗУ-23 южнее краю участка разведения сил возле Станицы Луганской.

Об этом сообщается в опубликованном в субботу отчете СММ ОБСЕ в Украине.

"9 января за пределами участка разведения БПЛА СММ малого радиуса действия вновь зафиксировал 1 зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) на расстоянии около 150 метров на юг от юго-восточного края участка разведения", - говорится в отчете.

В Миссии ОБСЕ также сообщили, что на участках разведение сил на Донбассе продолжают находиться боевики с нарукавными повязками с надписью "СЦКК".

"Команда Миссия также видела (7 января на участке разведения в районе н.п. Станица Луганская – ред.) 6 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью "СЦКК") между новой секцией моста и блокпостом вооруженных формирований южнее моста", - отмечается в отчете.

Кроме того, 7 января команда Миссии видела 6 членов российских вооруженных формирований с нарукавными повязками с надписью "СЦКК" на южном краю участка разведения в районе н.п. Золотое.

Напоминаем, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах Украины, в том числе 7 танков на грузовом поезде, который ехал в восточном направлении в населенный пункт Дебальцево (58 км на северо-восток от Донецка), а также другое вооружение в неподконтрольном правительству районе Луганской области — все с нарушением линий отвода.