Скачать
Воскресенье, 12.01.2020
ОБСЕ зафиксировала зенитную установку возле Станицы Луганской
ОБСЕ зафиксировала зенитную установку возле Станицы Луганской
Ким Чен Ын принял поздравления Трампа, но отказался от примирения
Ким Чен Ын принял поздравления Трампа, но отказался от примирения
Ливерпуль в трудном поединке нанес поражение Тоттенхэму
Ливерпуль в трудном поединке нанес поражение Тоттенхэму
Настоящая сказка: каменный лес Шилинь в Китае (Фото)
Настоящая сказка: каменный лес Шилинь в Китае (Фото)

ОБСЕ зафиксировала зенитную установку возле Станицы Луганской

ОБСЕ зафиксировала зенитную установку возле Станицы Луганской
03:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:ОБСЕ: около Станицы Луганской боевики установили зенитку.

Боевики российских вооруженных формирований разместили на оккупированной Луганщине зенитную установку ЗУ-23 южнее краю участка разведения сил возле Станицы Луганской.

Об этом сообщается в опубликованном в субботу отчете СММ ОБСЕ в Украине.

"9 января за пределами участка разведения БПЛА СММ малого радиуса действия вновь зафиксировал 1 зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) на расстоянии около 150 метров на юг от юго-восточного края участка разведения", - говорится в отчете.

В Миссии ОБСЕ также сообщили, что на участках разведение сил на Донбассе продолжают находиться боевики с нарукавными повязками с надписью "СЦКК".

"Команда Миссия также видела (7 января на участке разведения в районе н.п. Станица Луганская – ред.) 6 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью "СЦКК") между новой секцией моста и блокпостом вооруженных формирований южнее моста", - отмечается в отчете.

Кроме того, 7 января команда Миссии видела 6 членов российских вооруженных формирований с нарукавными повязками с надписью "СЦКК" на южном краю участка разведения в районе н.п. Золотое.

Напоминаем, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах Украины, в том числе 7 танков на грузовом поезде, который ехал в восточном направлении в населенный пункт Дебальцево (58 км на северо-восток от Донецка), а также другое вооружение в неподконтрольном правительству районе Луганской области — все с нарушением линий отвода.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОБСЕ, Боевики, Донбасс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 От каких вещей стоит избавиться в 2020 году: совет Андре Тана (Фото, Видео)
02 Зеленский поговорил с Рухани: президент Ирана извинился за трагедию самолета МАУ
03 Трагедия самолета МАУ: Зеленский записал видеообращение
04 "Никто не отвертится": о чем договорились Зеленский и Рухани
05 Температура тела здоровых людей постепенно снижается: с чем это связано?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Денисова: Осужденного харьковской колонии пытали (Видео)
Денисова: Осужденного харьковской колонии пытали (Видео)
В Филадельфии создали почетное консульство Украины (Фото)
В Филадельфии создали почетное консульство Украины
В США из-за сильных ветров уже погибли трое людей
В США из-за сильных ветров уже погибли трое людей
Боль в горле: проверенные натуральные средства, которые помогут
Боль в горле: проверенные натуральные средства, которые помогут
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь