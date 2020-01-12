На пункта пропуска на Донбассе образовалась большая очередь

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил на въезд и выезд находилось 360 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:" Майорское "- 20/60; "Марьинка" - 0/100; "Новотроицкое" - 60/50; "Гнутово" - 40/30", - указали в ведомстве.
За минувшие сутки, в среднем через КПВВ последовало 37,8 тысячи человек и почти 4,5 тысячи транспортных средств.
Напомним, 11 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.
Напомним, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.