На пункта пропуска на Донбассе образовалась большая очередь

Новости Украины:В Госпогранслужбе сообщили, что в очередях на КПВВ на Донбассе застряли свыше 300 автомобилей.

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил на въезд и выезд находилось 360 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:" Майорское "- 20/60; "Марьинка" - 0/100; "Новотроицкое" - 60/50; "Гнутово" - 40/30", - указали в ведомстве.

За минувшие сутки, в среднем через КПВВ последовало 37,8 тысячи человек и почти 4,5 тысячи транспортных средств.

Напомним, 11 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Напомним, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.