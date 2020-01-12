ДТП в Киеве: авто влетело в бетонный столб, погиб человек

В ночь на воскресенье, 12 января, на бульваре Дружбы Народов в Киеве в результате ДТП погиб человек, еще четверо получили травмы.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Киева.
В результате столкновения с бетонным столбом автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и сразу загорелся.
В автомобиле находилось пять человек. Прохожие помогли четырем пассажирам (две женщины и двое мужчин) выбраться из машины еще до прибытия спасателей.
Пожарные потушили пожар, деблокировали зажатое тело водителя с помощью гидравлического инструмента и передали его работникам полиции.
Напомним, в ночь на 12 января в Киеве на проспекте Степана Бандеры недалеко от железнодорожной станции "Зенит" произошло ДТП с участием двух автомобилей и троллейбуса.
На левобережной части Киева 10 января произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.