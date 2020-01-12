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ДТП в Киеве: авто влетело в бетонный столб, погиб человек

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ДТП в Киеве: авто влетело в бетонный столб, погиб человек
11:46 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:В ночь на воскресенье в Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло ДТП, в результате которого погиб человек и еще четверо получили травмы.

В ночь на воскресенье, 12 января, на бульваре Дружбы Народов в Киеве в результате ДТП погиб человек, еще четверо получили травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Киева.

В результате столкновения с бетонным столбом автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и сразу загорелся.

В автомобиле находилось пять человек. Прохожие помогли четырем пассажирам (две женщины и двое мужчин) выбраться из машины еще до прибытия спасателей.

Пожарные потушили пожар, деблокировали зажатое тело водителя с помощью гидравлического инструмента и передали его работникам полиции.

Во Львовской области в ДТП погиб пешеход

Напомним, в ночь на 12 января в Киеве на проспекте Степана Бандеры недалеко от железнодорожной станции "Зенит" произошло ДТП с участием двух автомобилей и троллейбуса.

На левобережной части Киева 10 января произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

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ДТП, Авария, Погибшие, ГСЧС, Происшествие.
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