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Боевики прицельно обстреляли из минометов позиции ВСУ на Луганском направлении

Боевики прицельно обстреляли из минометов позиции ВСУ на Луганском направлении
14:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Штаб ООС Facebook

Новости Украины:С начала суток незаконные вооруженные формирования дважды открывали огонь в районе проведения Операции объединенных сил.

С начала суток 12 января на Донбассе зафиксированы два случая нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, оба - на Луганском направлении.

Об этом на брифинге сообщилофициальный представитель Министерства обороны Украины Михаил Шаравара.

"С начала этих суток, по состоянию на 12.00, были зафиксированы два случая нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Луганском направлении", - сказал Шаравара.

В частности, сразу после полуночи в течение 30 минут противник из минометов обстреливал позиции украинских военных неподалеку от Новотошковского. В общей сложности оккупационные войска выпустили 7 мин калибра 82 мм, сообщил представитель МОУ.

"Также из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил в районе Орехово", - добавил Шаравара.

Боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе

Представитель МОУ подчеркнул, что по имеющейся информации, "боевых потерь со стороны наших сил в результате прицельных обстрелов противника нет».

Шаравара добавил, что за прошлые сутки боевых потерь среди подразделений Объединенных сил также не было.

По его словам, 11 января российские оккупационные войска четыре раза нарушали режим прекращения огня, и все эти обстрелы были зафиксированы на Донецком направлении.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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