В Одессе уже дважды ограбили прокурора области

Новости Украины:Злоумышленники вскрыли автомобиль прокурора Одесской области Максима Вихора.

В Одессе дважды за месяц ограбили прокурора области.

Об этом в Facebook сообщил глава общественной организации «Люстрационная комиссия Одесской области» Константин Цховребашвили.

По его словам, минувшей ночью злоумышленники ограбили автомобиль Volvo прокурора Одесской области Максима Вихора.

«Вихору месяц назад сняли номера, сегодня выбили стекло и почистили в багажнике...», - отметил Цховребашвили.

Напоминаем, 1 октября 2019 года Максим Вихор был назначен прокурором Одесской области, сменив на этой должности Олега Жученко. Ранее Вихор работал в Службе безопасности Украины.