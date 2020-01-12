В Одессе грабители дважды за выходные вломились в музей (Фото)

Новости Украины:В Одессе грабители вскрыли замок музея, взломали витрины и вынесли старинные монеты.

В Одессе дважды за текущие выходные ограбили музей «Пороховая башня», расположенный в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.

Об этом в Facebook сообщил директор музея Артем Погосенко.

По его словам, в ночь с пятницы на субботу грабители вскрыли замок, взломали витрины и вынесли из помещения старинные монеты, книги.

«Все разбросали и зачем-то разбили окно. Спасибо ГУНП, провели все необходимые следственные действия. Даже собака с полицией приходила. Будем надеяться, что этих любителей старины задержат», - написал Погосенко.

Однако уже сегодня, 12 января, он сообщил о том, что музей ограбили вторично. «Они вернулись. Взломаны еще две витрины. Вновь украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат все. Надо думать об охране», - добавил он.

В полиции данные инциденты пока не комментируют.