Бывшие узники Кремля приняли участие в Вечере рождественских Василиев

Новости Украины:В Киеве бывшие политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко и Владимир Балух приняли участие в Вечере рождественских Василиев.

В столице в колонном зале Киевсовета проходит Вечер рождественских Василиев на тему “От "шестидесятников" до узников Кремля", в котором принимают участие бывшие политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко и Владимир Балух.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Вечер открыл детский фольклорный театр "Дай Боже".

"Очень приятно каждый год участвовать в этом празднике ... Когда мы говорим о Вечер рождественских Василиев, то есть две традиции. Одна - большая национальная традиция - когда вспоминаем Рождество, слышим коляду, и другая традиция - вспоминаем политзаключенных", - сказал народный депутат от партии "Европейская солидарность", бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Также Вятрович прочитал на встрече свою новую новеллу "Песня" о выдающемся украинском композиторе и общественном деятеле Николае Леонтовиче.

Свою очередь Сенцов подчеркнул, что нужно помнить о политзаключенных и бороться за них.

"Мы боремся с Россией, которая является государством тьмы, и каждый борется как может. Кто-то на фронте, кто словом, кто-то с плакатами ... Все те ребята, которые еще за решеткой в России, мы должны помнить о них и бороться (за них - ред.)", - сказал Сенцов.

Кольченко отметил, что в силах каждого поддержать политзаключенных - или переслать деньги, или отправить письмо, или распространить информацию о таких людях.

На вечере также присутствовали шестидесятница, общественный и культурный деятель Маргарита Довгань, правозащитница, председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук и другие.

Вечер рождественских Василиев традиционно проходит в январе и начало ему было положено в 1989 году украинским диссидентом Евгением Сверстюком в память о выдающихся украинских поэтах Василии Стусе, Василии Симоненко, Василии Чумаке и украинском писателе Василии Эллане-Блакитном, которые родились в январе.

Вечер рождественских Василиев году проходит 12 января - в День украинского политзаключенного, который отмечается с 1975 года по инициативе украинского политика Вячеслава Чорновила.

На сегодняшнем вечере звучит поэзия Стуса, Сверстюка и Симоненко, звучат музыкальные выступления, в частности, актера и барда Кирилла Булкина. Также были показаны видеоролики, посвященные Сверстюку и Стусу.

На мероприятии также представлены книги о движении сопротивления 60-80-х годов, воспоминания члена Украинской Хельсинской группы Василия Овсиенко, украинского диссидента Евгения Сверстюка, а также - книги Маргариты Довгань, Иванны Мащак и других.

Организаторы мероприятия - Киевский городской совет, издательство "Клио", общественная организация "Центр гражданских свобод".