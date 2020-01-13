В житомирском музее космонавтики показали симулятор космического корабля

Новости Украины:Житомирский музей космонавтики имени Сергея Королева показал уникальный симулятор звездолета.

Житомирский музей космонавтики имени Сергея Королева сегодня впервые выставил уникальный симулятор космического корабля. Как передает корреспондент УНИАН, приобретенный за 1 миллион гривень тренажер выставили в рамках празднования в области дня рождения известного конструктора космических кораблей Сергея Королева.

Праздничные мероприятия по этому случаю прошли в центре города, а затем продолжились возле Музея космонавтики имени Королева. Здесь участники празднования возложили цветы к мемориальному бюсту ученого. Торжества состоялись при участии роты почетного караула и военного оркестра.

Желающие осмотрели тематические выставки и презентации новых экспозиционных комплексов в музее, а также посмотрели художественный фильм "Незламні".

"Проект симулятора пилотируемого космического корабля для нашего музея, о котором так много говорили, писали, сегодня презентован и его теперь могут увидеть все желающие", - рассказали работники музея.