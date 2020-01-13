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Пожар в одесском колледже: правоохранители вручили подозрение завхозу

Пожар в одесском колледже: правоохранители вручили подозрение завхозу
21:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: od.dsns.gov.ua

Новости Украины:Завхозу сгоревшего одесского колледжа объявили о подозрении в служебной халатности.

Прокуроры прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в служебной халатности заведующей хозяйством Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в понедельник.

"По информации следствия, из-за ненадлежащего исполнения должностным лицом своих непосредственных обязанностей по обеспечению пожарной безопасности в помещении образовательного учреждения возник пожар. Из-за его трагических последствий погибли 16 человек", - говорится в сообщении.

По данным облпрокуратуры, по результатам плановой проверки учебного заведения в июне 2014 года сотрудники Одесского областного управления ГСЧС составили акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности и вынесли предписание об их устранении. В то же время, завхоз не предприняла мер по устранению имеющихся нарушений и не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день трагедии.

"Следует отметить, что несмотря на наличие неустраненных нарушений требований пожарной безопасности, женщина, как член комиссии, согласилась с ее выводом о готовности учебного корпуса колледжа к новому учебному году", - отмечается в сообщении прокуратуры.

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В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины осуществляют следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Ход расследования находится на контроле у руководства областной прокуратуры.

Как известно, в 10:12 среды, 4 декабря, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

12 декабря поисковая операция была завершена, в ГСЧС сообщили, что число погибших составило 16 человек; идентификация их тел завершилась 26 декабря.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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17 декабря глава полиции Одесской области Олег Бех сообщил, что по предварительному заключению о причине пожара в здании колледжа, предоставленному ГСЧС, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов.

Позже правительственная комиссия пришла к выводу, что причиной пожара в здании колледжа было возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже. С третьего этажа пламя распространилось. Люди не могли эвакуироваться, поскольку один из выходов был закрыт. Основными причинами трагедии назвали халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности

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Одесса, Пожар, ГСЧС, Пожар в Одесском колледже, Пожар в колледже.
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