Борьба за "тачанку": ИНП намерен демонтировать памятник в Каховке, мэр - против

Новости Украины:Институт национальной памяти требует демонтировать монумент "Легендарная тачанка" в Херсонской области.

Институт национальной памяти Украины потребовал демонтировать памятник "Легендарная тачанка" в Каховке Херсонской области.

Письмо с требованием о демонтаже памятника, являющегося символом коммунистического тоталитарного режима, обнародовал на своей странице в соцсети Facebook городской голова Каховки Андрей Дяченко.

"16 января я собираю внеочередную сессию, чтобы защитить дальнейшую судьбу памятника", - заявил мэр.

Дяченко также сообщил, что подготовит обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Херсонской областной госадминистрации Юрию Гусеву и народному депутату Владимиру Иванову.

Монумент "Легендарная тачанка" был открыт в октябре 1967 года, посвящен боям на Каховском плацдарме в 1920 году.