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На Донбассе боевики шесть раз открывали огонь

На Донбассе боевики шесть раз открывали огонь
07:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"13 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в Фейсбук во вторник утром.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили один обстрел по украинским позициям рядом с Васильевкой, где применили стрелковое оружие.

День на Донбассе: противник осуществил четыре обстрела

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: неподалеку Зайцево и Луганское - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Орехово - из 120-мм минометов боевики выпустили 20 мин и минометов калибра 82-мм - 10 мин, а также автоматических станковых гранатометов; вблизи с Новотошковским - из минометов калибра 120-мм и 82-мм - по 3 мины; неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет", – сказано в сообщении.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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