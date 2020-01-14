В Закарпатской области сгорел годовалый ребенок

Новости Украины:На Закарпатье годовалый ребенок практически сгорел заживо в своей кроватке.

В селе Порошково Перечинского района на Закарпатье, в результате пожара погиб годовалый ребенок.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Закарпатской области, вчера в 21:40 в полицию поступило сообщение о смерти в селе Порошковом годовалого ребенка. На теле малолетней были обнаружены термические ожоги, о чем врачи сообщили в полицию.

Следователи, которые прибыли по вызову, установили предварительные обстоятельства инцидента.

Во время обследования места происшествия установлено, что в здании, которое расположено в поле, за 400 метров от населенного пункта, отсутствуют любые условия для проживания: ни газа, ни электроэнергии, ни водоснабжения. Выяснено, что около 21:00 родители девочки – 29-летний отец и 17-летняя мать, оставили на длительное время без присмотра двух своих детей, а сами ушли из дома.

Возле кровати, где была малолетняя, оставили зажженную свечу, которая в дальнейшем стала источником возгорания кровати, на которой спал годовалый малыш. В результате, ребенок получил значительные ожоги, что вероятно и стали причиной смерти. Вместе с ребенком дома находилась ее старшая сестренка, которая повреждений не получила.

По факту трагического случая в полиции открыли уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины, то есть злостное невыполнение родителями их обязанностей, что повлекло тяжкие последствия.

В то же время полиция вместе с социальными службами проверяет условия проживания детей в доме и будет инициировать рассмотрение вопроса об исключении другого ребенка из семьи.

Напомним, 5 января в Киевской области в результате пожара на дачном кооперативе погибли 3 человека.