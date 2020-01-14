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Вероятному убийце Окуевой вынесли меру пресечения

Вероятному убийце Окуевой вынесли меру пресечения
19:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Суд арестовал на 2 месяца одного из подозреваемых в убийстве Окуевой.

Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде в виде содержания под стражей сроком на 60 дней одному из подозреваемых по делу об убийстве служившей в рядах батальона полиции "Киев-2" участницы АТО Амины Окуевой Игорю Редькину.

Судья постановил держать Редькина под стражей 60 суток, до 11 марта 2020 года, в киевском СИЗО.

Как известно, вечером 30 октября 2017 года в результате расстрела из автоматического оружия неизвестными автомобиля на железнодорожном переезде у поселка Глеваха в Киевской области скончалась Окуева и получил ранение в ногу ее супруг Адам Осмаев, который находился за рулем транспортного средства. Прокуратура Киевской области зарегистрировала уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного п.11 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) УК Украины.

Организатора убийства правоохранители задержали 12 января 2019 года. Ещё часть участников группы, причастной к преступлению, была разоблачена раньше.

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"В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", - заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

В то же время подозреваемого в покушении на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева в июне 2017 года передали в ОРДЛО в рамках обмена пленными 29 декабря 2019 года. По информации СМИ, эту информацию на пресс конференции подтвердил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

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Убийство, Адам Осмаев, Амина Окуева, Ветеран АТО, Убийство Амины Окуевой.
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