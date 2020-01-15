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Стало известно, где в Киеве можно купаться на Крещение

Стало известно, где в Киеве можно купаться на Крещение
16:47 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В воскресенье, 19 января 2020 года, для празднования Крещения в Киеве обустроены 16 мест, где жители и гости столицы смогут совершить ритуал омовения водой.

На Крещение в Киеве купания состоится возле Свято-Покровского Храма Украинской Православной Церкви на Оболони и в Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня Православной Церкви Украины. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Торжественное купание для всех желающих будет проходить возле Свято-Покровского Храма Украинской Православной Церкви на Оболони в 12:00 и в Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня Православной Церкви Украины в 14:00", - говорится в сообщении.

Днепровский район:

  • пляж "Детский" (Гидропарк);
  • пляж "Венеция" (Долобецкий остров);
  • пляж "Предмостная Слободка" (Гидропарк);
  • пляж "Тельбин" (проспект Павла Тычины);
  • пляж "Радужный" (озеро Радужное);
  • пляж "Радуга" (ул. Никольско-Слободская);
  • пляж "Центральный" (Труханов остров).

Оболонский район:

  • пляж "Вербный" (озеро Вербное);
  • залив Оболонь в парке "Наталка";
  • пляж на Оболонской набережной;
  • пляж "Пуща-Водица".

Деснянский район:

  • зона отдыха "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака).

Голосеевский район:

  • пляж "Галерный" (ул. Набережно-Корчеватская).

Во время мероприятия будет осуществлено чин освящения воды по установленным канонам.

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В местах купания будут обеспечены цистерны с питьевой водой и присутствие медработников, будет действовать праздничная торговля.

Как известно, в народе праздник Крещения называют Иордан или Богоявления, которое знаменует принятие Иисусом Христом на себя важнейшего христианского таинства Крещения. Считается, что в этот день вода во всех водоемах приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года.

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Киев, КГГА, Купание, Крещение, Прорубь.
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