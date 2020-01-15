"Нерушимая устойчивость": в Одессе пройдут учения НАТО

Новости Украины:Украина и НАТО подписали документ о совместных учениях в Одессе.

Украина и НАТО окончательно согласовали модальности проведения совместных учений по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе "Нерушимая устойчивость - 2020" (Coherent Resilience 2020), которые состоятся в октябре 2020 года в Одессе.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий документ 15 января в Брюсселе подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности посол Беттина Каденбах.

Учения "Нерушимая устойчивость - 2020" состоятся 5-9 октября этого года в Одессе. Участники из Украины и стран НАТО будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе. Цель - слаженно, своевременно и грамотно реагировать на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы.

"Нам нужно больше учений и более общих действий с НАТО. Сегодня мы делаем еще один шаг в этом направлении. Обучение также важны для развития нашей системы национальной устойчивости в противодействии гибридным угрозам", - отметил Кулеба.

Всего в "Нерушимой устойчивости - 2020" примут участие более 200 специалистов. С украинской стороны - представители более 20 ведомств, среди которых Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Министерство обороны, Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел и органы системы МВД, Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство инфраструктуры, Министерство культуры, молодежи и спорта и другие. Также присоединятся НАК "Нафтогаз Украины", Институт стратегических исследований.

Со стороны Альянса на учениях будут представители центров передового опыта НАТО (в частности - по энергобезопасности, кибербезопасности и морской безопасности), Представительства НАТО в Украине. Присоединится и Европейский центр опыта по противодействию гибридным угрозам.

Украина и НАТО отработают сценарий определенной критической ситуации, которая потребует слаженных действий. В течение обучения органы власти смогут сверить свои планы, проверить эффективность реагирования и восстановления, умение вовремя общаться между собой и информировать людей.

Оценивать взаимодействие будет Высшая морская школа США. По результатам учений они оценят сильные и слабые стороны взаимодействия, а детальный анализ и рекомендации предоставят в начале 2021 года.

Напомним, что это уже не первые совместные учения Украины и НАТО. В 2017 году украинские органы власти вместе с представителями НАТО отрабатывали взаимодействие по вопросам защиты критической электроэнергетической инфраструктуры.