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В Николаеве произошла стрельба, есть раненые

В Николаеве произошла стрельба, есть раненые
06:50 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:По словам правоохранителей, конфликт произошел из-заз личных отношений.

В среду, 15 января, в Николаеве конфликт между двумя группами молодых людей закончился стрельбой. Как сообщает пресс-служба полиции области, двое человек получили телесные повреждения.

Стрельба произошла на улице Театральной возле спорткомплекса. По словам правоохранителей, конфликт произошел из-заз личных отношений.

«Договорившись встретиться и поговорить, от одной из сторон конфликта пришло трое молодых людей, с другой — четверо. Впоследствии разговор перерос в ссору, а затем один из участников достал пистолет, предварительно, травматического действия и произвел несколько выстрелов в направлении оппонентов», — говорится в сообщении.

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С места происшествия злоумышленники скрылись на Mercedes Benz A 160. Впоследствии полиция нашла авто вместе с одним из участников событий. Полицейские изъяли пистолет, предварительно, травматического действия, который злоумышленники успели выбросить в мусорный бак.

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Николаев, Стрельба, В Николаеве стрельба, Раненые В Николаеве.
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