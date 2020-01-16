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Под Киевом маршрутка с пассажирами перевернулась и слетела в кювет

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Под Киевом маршрутка с пассажирами перевернулась и слетела в кювет
13:21 Сегодня Телеграф Фото: At Brovary

Новости Украины:Микроавтобус Mercedes, который перевозил 16 сотрудников фармацевтической компании, вылетел с дороги и перевернулся.

В селе Скибин Броварского района Киевской области микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с пассажирами внутри вылетел с дороги и перевернулся. Об этом сообщает издание At Brovary со ссылкой на данные Броварского отдела полиции.

Известно, что ДТП произошло 15 января в 8:45 на 39-м километре трассы Киев - Чернигов. По данным правоохранителей, водитель не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел с трассы в кювет. В это время в микроавтобусе находилось 16 пассажиров. Как оказалось, все они являются сотрудниками фармацевтической компании FM Logistic, которая находится в селе Дударков Бориспольского района.

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Четыре человека с травмами легкой и средней тяжести были доставлены в Броварскую клиническую больницу. Судя по фото, комплект резины у попавшего в ДТП микроавтобуса был зимним, а у водителя признаков алкогольного опьянения не обнаружено.

Напомним, 12 января в селе Вишневое Пятихатского района Днепропетровской области водитель внедорожника Land Cruiser не справился с управлением на скользком участке дороги и вылетел в пруд.

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Киев, ДТП, Авария, Автобус.
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