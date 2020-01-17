ОБСЕ: В 2019 году на Донбассе зафиксировали самое низкое число жертв среди гражданских

Новости Украины:В прошлом году число гражданских жертв значительно снизилось и достигло самого низкого уровня с начала конфликта.

В прошлом году число жертв среди гражданских в результате конфликта на востоке Украины достигло самого низкого уровня с начала военных действий, в частности, не погиб ни один ребенок. Об этом говорится в сообщении для печати Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау после очередной встречи ТКГ 16 января в Минске.

"В прошлом году число гражданских жертв значительно снизилось и достигло самого низкого уровня с начала конфликта. В январе, по сравнению с концом прошлого года, заметно сократилось число нарушений режима прекращения огня. Особенно важно отметить, что в прошлом году не погиб ни один ребенок", - заявила она.

По словам Грау, главной причиной гибели среди гражданского населения остаются мины, в связи с чем она призвала усилить противоминную деятельность.

Спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ приветствовала обмен удерживаемыми лицами, который состоялся в конце декабря по формуле "всех установленных на всех установленных": "Это стало большим прорывом и фактором, укрепляющим доверие между сторонами".

Комментируя сегодняшнее первое заседание ТКГ и ее рабочих групп в этом году, она сообщила, что "работа была ориентирована в основном на имплементацию решений, закрепленных на нормандском саммите в Париже".

"Основной темой дискуссий Рабочей группы по вопросам безопасности было определение дополнительных участков разведения сил и средств. Гуманитарная рабочая группа подвела итоги обмена удерживаемыми, который состоялся 29 декабря. Экономическая рабочая группа обсудила вопрос водоснабжения через линию столкновения в ОРДО и ОРЛО. Политическая рабочая группа занималась вопросами особого статуса ОРДО и ОРЛО и имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - заявила Хайди Грау.