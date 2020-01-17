Скачать
Пятница, 17.01.2020
Гончарук: Есть все предпосылки для экономического роста на следующие несколько лет
Гончарук: Есть все предпосылки для экономического роста на следующие несколько лет
Сенат официально начал судебный процесс по импичменту Трампа
Сенат официально начал судебный процесс по импичменту Трампа
Мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на Дакаре
Мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на Дакаре
Духовные святыни: самые труднодоступные монастыри мира (Фото)
Духовные святыни: самые труднодоступные монастыри мира (Фото)

ОБСЕ: В 2019 году на Донбассе зафиксировали самое низкое число жертв среди гражданских

ОБСЕ: В 2019 году на Донбассе зафиксировали самое низкое число жертв среди гражданских
05:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В прошлом году число гражданских жертв значительно снизилось и достигло самого низкого уровня с начала конфликта.

В прошлом году число жертв среди гражданских в результате конфликта на востоке Украины достигло самого низкого уровня с начала военных действий, в частности, не погиб ни один ребенок. Об этом говорится в сообщении для печати Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау после очередной встречи ТКГ 16 января в Минске.

"В прошлом году число гражданских жертв значительно снизилось и достигло самого низкого уровня с начала конфликта. В январе, по сравнению с концом прошлого года, заметно сократилось число нарушений режима прекращения огня. Особенно важно отметить, что в прошлом году не погиб ни один ребенок", - заявила она.

По словам Грау, главной причиной гибели среди гражданского населения остаются мины, в связи с чем она призвала усилить противоминную деятельность.

Спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ приветствовала обмен удерживаемыми лицами, который состоялся в конце декабря по формуле "всех установленных на всех установленных": "Это стало большим прорывом и фактором, укрепляющим доверие между сторонами".

Комментируя сегодняшнее первое заседание ТКГ и ее рабочих групп в этом году, она сообщила, что "работа была ориентирована в основном на имплементацию решений, закрепленных на нормандском саммите в Париже".

Украина в ОБСЕ: Россия продолжает шантаж, поддерживая насилие на Донбассе

"Основной темой дискуссий Рабочей группы по вопросам безопасности было определение дополнительных участков разведения сил и средств. Гуманитарная рабочая группа подвела итоги обмена удерживаемыми, который состоялся 29 декабря. Экономическая рабочая группа обсудила вопрос водоснабжения через линию столкновения в ОРДО и ОРЛО. Политическая рабочая группа занималась вопросами особого статуса ОРДО и ОРЛО и имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - заявила Хайди Грау.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОБСЕ, Жертвы, Донбасс, Жертвы среди гражданских.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Борьба за жизнь: Алла Мазур рассказала, как побороть онкологию
02 Призывать на срочную службу юношей до 20-ти не будут, но есть исключение
03 Трагедия самолета МАУ: главы МИД пяти стран призывают Иран наказать виновных
04 Убийство Шеремета: "ЕС" инициирует создание ВСК
05 Благодаря таким матерям в жизни растут очередные неудачники (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Экс-посол США в Украине: Не верьте, что Путин - великий стратег
Экс-посол США в Украине: Не верьте, что Путин - великий стратег
День в ООС: погиб украинский военнослужащий
День в ООС: погиб украинский военнослужащий
Убийство Шеремета: &quot;ЕС&quot; инициирует создание ВСК
Убийство Шеремета: "ЕС" инициирует создание ВСК
Рецепт дня: творожное печенье с корицей
Рецепт дня: творожное печенье с корицей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь