Под Киевом неизвестный распылил слезоточивый газ в школе

Новости Украины:В одной из школ города Бровары неизвестный распылил слезоточивый газ.

Полиция Киевской области устанавливает личность неизвестного, который распылил слезоточивый газ в одной из школ города Бровары.

"Происшествие случилось в одной из общеобразовательных школ города Бровары. На третьем этаже учебного заведения распылили вещество неизвестного происхождения", - сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что в связи с происшествием, учебный процесс был временно приостановлен. Чтобы предотвратить тяжелые последствия, всех учеников эвакуировали из школы. В дальнейшем занятия будут восстановлены.

"В медицинские учреждения никого из детей не доставляли", - добавили в полиции.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность неизвестного, который распылил газ, а также все обстоятельства происшествия, опрашивают учеников, их родителей и работников школы.