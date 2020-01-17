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Под Киевом неизвестный распылил слезоточивый газ в школе

Под Киевом неизвестный распылил слезоточивый газ в школе
13:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:В одной из школ города Бровары неизвестный распылил слезоточивый газ.

Полиция Киевской области устанавливает личность неизвестного, который распылил слезоточивый газ в одной из школ города Бровары.

"Происшествие случилось в одной из общеобразовательных школ города Бровары. На третьем этаже учебного заведения распылили вещество неизвестного происхождения", - сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что в связи с происшествием, учебный процесс был временно приостановлен. Чтобы предотвратить тяжелые последствия, всех учеников эвакуировали из школы. В дальнейшем занятия будут восстановлены.

"В медицинские учреждения никого из детей не доставляли", - добавили в полиции.

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Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность неизвестного, который распылил газ, а также все обстоятельства происшествия, опрашивают учеников, их родителей и работников школы.

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Киев, Полиция, Бровары, Слезоточивый газ.
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