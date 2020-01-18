В 2020 году киевские эвакуаторы забрали почти 600 авто

Новости Украины:С начала года почти 600 авто увезли на штрафплощадку.

С начала года из столичных улиц эвакуировали почти 600 автомобилей, припаркованных с нарушением Правил дорожного движения, на специальные площадки для хранения временно задержанных транспортных средств, которые начали свою работу с сентября прошлого года.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"За четыре месяца прошлого года из столичных улиц эвакуировали 2680 автомобилей, припаркованных с нарушением требований ПДД, а с начала 2020 года - 594. На водителей-нарушителей составлены протоколы по ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме этого, им необходимо заплатить за транспортировку и хранение автомобиля на спецплощадке. После уплаты всех необходимых услуг и штрафов вернуть эвакуированный автомобиль имеют право владельцы и лица, которые на законных основаниях пользуются транспортным средством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаруженные машины эвакуируют на три специальные площадки для хранения временно задержанных транспортных средств, которые начали свою работу с сентября прошлого года. При этом эвакуацией и транспортировкой занимаются коммунальные предприятия, заключившие договоры с Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА.