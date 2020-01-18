Скачать
Суббота, 18.01.2020
Зеленский дал Гончаруку второй шанс
Зеленский дал Гончаруку второй шанс
Разумков об отставке Гончарука: В Верховную Раду заявлений не поступало
Разумков об отставке Гончарука: В Раду заявлений не поступало
Динамо сыграет против бразильского Гремио Новоризонтино
Динамо сыграет против бразильского Гремио Новоризонтино
Любовь, испытанная временем: Барак Обама трогательно поздравил жену с днем рождения (Фото)
Любовь, испытанная временем: Барак Обама трогательно поздравил жену с днем рождения (Фото)

В 2020 году киевские эвакуаторы забрали почти 600 авто

В 2020 году киевские эвакуаторы забрали почти 600 авто
00:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kyiv.npu.gov.ua

Новости Украины:С начала года почти 600 авто увезли на штрафплощадку.

С начала года из столичных улиц эвакуировали почти 600 автомобилей, припаркованных с нарушением Правил дорожного движения, на специальные площадки для хранения временно задержанных транспортных средств, которые начали свою работу с сентября прошлого года.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"За четыре месяца прошлого года из столичных улиц эвакуировали 2680 автомобилей, припаркованных с нарушением требований ПДД, а с начала 2020 года - 594. На водителей-нарушителей составлены протоколы по ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме этого, им необходимо заплатить за транспортировку и хранение автомобиля на спецплощадке. После уплаты всех необходимых услуг и штрафов вернуть эвакуированный автомобиль имеют право владельцы и лица, которые на законных основаниях пользуются транспортным средством", - говорится в сообщении.

Зеленые номера и новые парковки: сюрпризы для водителей в 2020 году

Отмечается, что обнаруженные машины эвакуируют на три специальные площадки для хранения временно задержанных транспортных средств, которые начали свою работу с сентября прошлого года. При этом эвакуацией и транспортировкой занимаются коммунальные предприятия, заключившие договоры с Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Полиция, Столица, Эвакуатор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 января
02 Вопреки годам: стрижки, которые помогут скрыть морщинки
03 Крещенский сочельник 2020: что обязательно нужно сделать в этот день
04 Благодаря таким матерям в мире растут очередные неудачники (Фото)
05 Лавров объяснил, почему Иран сбил украинский самолет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Карпатах с остановившегося подъемника сняли 32 человек
В Карпатах с подъемника сняли 32 человек
Зарплаты депутатов: Стефанчук получает больше, чем Разумков
Зарплаты депутатов: Стефанчук получает больше, чем Разумков
В 2020 году киевские эвакуаторы забрали почти 600 авто
В 2020 году киевские эвакуаторы забрали почти 600 авто
Что приготовить на Второй Святвечер: рецепты постных блюд в канун Крещения
Что приготовить на Второй Святвечер: рецепты постных блюд в канун Крещения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь