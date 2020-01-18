В Черновцах областные музеи будут организовывать бесплатные экскурсии

Новости Украины:В областных музеях Черновцов будут проводить бесплатные экскурсии для всех желающих.

В Черновцах в областных музеях каждый месяц будут организовывать Дни открытых дверей, во время которых будут проводить бесплатные экскурсии для всех желающих.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказала и.о. заместителя председателя Черновицкой ОГА Ирина Исопенко.

"Во время совещания с руководителями областных музеев мы решили расширить доступность музейных экспозиций для буковинцев и гостей области. Поэтому каждый второй вторник месяца в наших музеях вводят Дни открытых дверей. Каждый желающий сможет не только посетить музей и посмотреть экспонаты, но и послушать бесплатные экскурсии работников музеев", - сказала Исопенко.

Как отмечает Черновицкая областная государственная администрация на своей странице в Facebook, ближе к посетителям станут Художественный музей, Краеведческий музей, Музей народной архитектуры и быта (скансен), Мемориальный музей Владимира Ивасюка, Литературно-мемориальный музей Ольги Кобылянской и Литературно-мемориальный музей Юрия Федьковича.

Ближайший День открытых дверей в областных музеях Черновцов пройдет уже 11 февраля.