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Харьковские правоохранители пообещали сохранить правопорядок на Крещение

Харьковские правоохранители пообещали сохранить правопорядок на Крещение
07:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Более 1300 правоохранителей будут охранять порядок в Харьковской области во время празднования Крещения.

В Харьковской области в охране порядка на Крещение, которое отмечается 19 января, будут задействованы полиция и приданные силы.

"Охрану публичной безопасности и порядка в местах проведения массовых мероприятий будут осуществлять 1200 работников Национальной полиции и 140 военнослужащих Нацгвардии", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Службы пройдут в 277 православных храмах города и области. Для проведения религиозных обрядов обустроены 68 открытых водоемов и источников для купаний.

Ожидается, что участие в них примут около 100 тыс.человек.

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Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, за соблюдением правил безопасности во время проведения Крещенских купаний будут следить 288 спасателей, а также волонтеры.

"В местах проведения торжественного освящения воды в Харьковской области будет организовано 90 специальных спасательных постов с дежурством сотрудников ГСЧС и задействовано 29 единиц спасательной техники. Кроме того, на спасательных постах будут дежурить 89 представителей местных органов власти и волонтеров", - говорится в сообщении.

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Харьков, Харьковская область, Праздник, ГСЧС, Крещение, Нацполиция.
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