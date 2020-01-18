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Противник на Донбассе применил крупнокалиберные пулеметы

Противник на Донбассе применил крупнокалиберные пулеметы
08:03 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"17 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Пять вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно вблизи н.п. Красногоровка - со из сословного противотанкового гранатомета - 2 выстрела, рядом с Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, два раза неподалеку Павлополя - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи Васильевки - из стрелкового оружия.

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Три обстрелы по нашим позициям противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно два раза рядом с н.п. Орехово - из миномета калибра 120 мм - 4 мины и гранатометов различных систем, неподалеку Луганского - из ручного противотанкового гранатомета - 1 выстрел, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Пески. За текущие сутки один украинский защитник получил ранения", - добавили в штабе.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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