В Мариуполе горел пассажирский вагон (Фото)

Новости Украины:Пожар произошел в составе, который находился на запасном пути.

В Мариуполе загорелся вагон пассажирского поезда, который находился на запасном пути. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Донецкой области.

Как говорится в сообщении, пожар начался 17 января в 23:40, в одном из вагонов пассажирского состава, который находился в отстойнике.

Пожарные, которые прибыли на место пожара, немедленно приступили к тушению. Пожар локализован в 23:56 и ликвидирован в 00:35.

Пожарные заявили, что в результате пожара никто не пострадал.

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