УГО предупреждает о возможных ограничениях движения возле "Борисполя"

Новости Украины:В УГО призвали водителей и посетителей аэропорта "Борисполь" учесть информацию о возможных ограничениях дорожного движения.

Завтра могут временно ограничить движение вблизи международного аэропорта "Борисполь" и на отдельных участках Бориспольского шоссе.

Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины.

"В воскресенье, 19 января, в связи с траурными мероприятиями в честь трагически погибших граждан Украины в авиакатастрофе рейса PS752 "Тегеран-Киев" возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта Борисполь (KBP)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, ранее пресс-служба президента анонсировала на 19 января участие главы государства Владимира Зеленского в траурных мероприятиях в "Борисполе". Отмечалось, что церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании "МАУ" в Иране ориентировочно должна начаться в 11.30.

Как сообщалось ранее, 8 января в Иране потерпел крушение украинский самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.