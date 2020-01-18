Скачать
Суббота, 18.01.2020
Авиакатастрофа в Тегеране: борт с телами погибших украинцев прибудет в воскресенье
Авиакатастрофа в Тегеране: борт с телами погибших украинцев прибудет в воскресенье
Смог в Киеве: чем загрязнен воздух в столице
Смог в Киеве: чем загрязнен воздух в столице
День сенсаций продолжается: Челси уступил аутсайдеру АПЛ
День сенсаций продолжается: Челси уступил аутсайдеру АПЛ
SpaceX отложила испытания системы спасения Crew Dragon
SpaceX отложила испытания системы спасения Crew Dragon

Города Украины с самой высокой стоимостью жизни

Города Украины с самой высокой стоимостью жизни
22:05 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости Украины:Аналитики назвали украинские города с самой высокой стоимостью жизни.

Топ-5 городов с самой высокой стоимостью жизни стали швейцарские Цюрих, Базель, Лозанна, Женева и Берн. Об этом свидетельствуют данные исследования Cost of Living 2020 компании Numbeo.

Остальные строчки в "десятке" населенных пунктов планеты, где жить очень дорого, вошли норвежские Ставангер (6-е место), Осло (7), Трондхейм (8) и Берген (10). Исландская столица Рейкьявик заняла девятую позицию.

Ряд украинских городов тоже попали в указанный список. Например, столица нашего государства заняла 347-ю строчку, уступив Воронежу (346), но опередив Гвадалахару (Мексика). Примечательно, что, по данным зарубежных экспертов, жизнь в Виннице (384-е место) немного дешевле, чем в Днепре (383-е место), но дороже, чем во Львове (385).

Города Украины с самой высокой стоимостью жизни (место в рейтинге Numbeo):

  • Киев (347);
  • Одесса (361);
  • Харьков (376);
  • Николаев (381);
  • Днепр (383);
  • Винница (384);
  • Львов (385);
  • Тернополь (392);
  • Запорожье (395).

Смог в Киеве: чем загрязнен воздух в столице

Эксперты Numbeo при составлении рейтинга Cost of Living 2020 оценивали стоимость аренды жилья, цены на продукты питания и средний чек в ресторанах, а также покупательскую способность населения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Одесса, Тернополь, Николаев, Харьков, Львов, Винница, Рейтинг, Днепр, Запорожье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 18 января - приметы и обряды в канун Крещения Господня
02 Полиция остановила авто Усика: реакция боксера (Видео)
03 Минирование побережья Азовского моря: заявление Штаба ООС
04 Мир на грани новой Великой депрессии: глава МВФ поделилась опасениями
05 Сегодня украинцы отмечают Крещенский Сочельник: что нельзя делать на Голодную кутью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: Восемь раненных
День в ООС: Восемь раненных
Зарплаты правительства: сколько получают министры
Зарплаты правительства: сколько получают министры
Украина получит &quot;черные ящики&quot; самолета МАУ: в Иране подтвердили информацию
Украина получит "черные ящики" самолета МАУ
Уже не &quot;Их королевское высочество&quot;: принц Гарри и Меган Маркл лишатся титулов
Уже не "Их королевское высочество": принц Гарри и Меган Маркл лишатся титулов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь