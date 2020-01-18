Новости Украины:Аналитики назвали украинские города с самой высокой стоимостью жизни.

Топ-5 городов с самой высокой стоимостью жизни стали швейцарские Цюрих, Базель, Лозанна, Женева и Берн. Об этом свидетельствуют данные исследования Cost of Living 2020 компании Numbeo.

Остальные строчки в "десятке" населенных пунктов планеты, где жить очень дорого, вошли норвежские Ставангер (6-е место), Осло (7), Трондхейм (8) и Берген (10). Исландская столица Рейкьявик заняла девятую позицию.

Ряд украинских городов тоже попали в указанный список. Например, столица нашего государства заняла 347-ю строчку, уступив Воронежу (346), но опередив Гвадалахару (Мексика). Примечательно, что, по данным зарубежных экспертов, жизнь в Виннице (384-е место) немного дешевле, чем в Днепре (383-е место), но дороже, чем во Львове (385).

Города Украины с самой высокой стоимостью жизни (место в рейтинге Numbeo):

Киев (347);

Одесса (361);

Харьков (376);

Николаев (381);

Днепр (383);

Винница (384);

Львов (385);

Тернополь (392);

Запорожье (395).

Эксперты Numbeo при составлении рейтинга Cost of Living 2020 оценивали стоимость аренды жилья, цены на продукты питания и средний чек в ресторанах, а также покупательскую способность населения.