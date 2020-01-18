Ремонт дорог в Киеве: где будет ограничено движение

Новости Украины:В Киеве до 22 января частично ограничили движение на ул. Богдана Хмельницкого.

В столице до 22 января частично ограничили движение на ул. Богдана Хмельницкого.

Как сообщает в Facebook коммунальная корпорация "Киевавтодор", обнаружено проседание покрытия на проезжей части, и чтобы его ликвидировать, ДЭУ Шевченковского района начало противоаварийные работы.

Ремонт происходит на перекрестке с ул. Леонтовича. Основные работы будут выполнять в выходные, чтобы меньше влиять на трафик.

В связи с работами движение частично ограничено.

Также в столице завтра с 9.00 до 20.00 будет частично ограничено движение на Столичном шоссе.

Работники "Киевавтодора" будут осуществлять противоаварийные работы на мосту через р. Лыбидь на Столичном шоссе.

Движение будет перекрыто в направлении жилого массива "Корчеватое".