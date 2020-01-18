Харьковская полиция разоблачила чиновника в растрате имущества

Новости Украины:Полиция Харькова задержала чиновника за растрату имущества.

В Харькове разоблачили чиновника, который нанес громаде почти 2 млн грн убытков.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что заместитель директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета в период с 2017-го по 2019 год совершил растрату в пользу общества с ограниченной ответственностью.

В ходе выполнения ООО работ по договорам по капитальному ремонту транспортных сооружений на проспекте Льва Ландау путем списания обратной суммой отходов от фрезерования асфальтобетонного покрытия по цене, значительно ниже рыночной, чиновник нанес громаде ущерб на сумму почти 2 млн грн.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.