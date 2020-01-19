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Российские моряки провели учебные стрельбы у берегов Крыма

Российские моряки провели учебные стрельбы у берегов Крыма
00:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:У берегов Крыма российский ракетный корабль провел учебные зенитные и артиллерийские стрельбы.

Малый ракетный корабль Черноморского флота России "Орехово-Зуево" провел учебные зенитные и артиллерийские стрельбы. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения флота, информирует Крым. Реалии.

"Экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота "Орехово-Зуево" завершил сдачу элементов второй специальной курсовой задачи – "Плавание и ведение боя одиночным кораблем". Моряки провели зенитные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, отработали взаимодействие при выполнении задач с экипажами самолетов морской авиации, ПВО и центром управления штаба флота", – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что следующим этапом подготовки личного состава корабля "Орехово-Зуево" будет выполнение задач в составе корабельной тактической группы.

Корабль "Орехово-Зуево" вошел в состав ВМФ России в конце прошлого года. На его борту размещено современное артиллерийское, ракетное, противодиверсионное, зенитное и радиотехническое вооружение. Корабль оборудован ракетным комплексом "Калибр-НК".

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

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Украина, Россия, Крым, РФ, Военные, Корабль, Моряки.
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