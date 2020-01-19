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Винницкий горсовет в 2019 году инвестировал из бюджета в туризм 1,5 млн грн

Винницкий горсовет в 2019 году инвестировал из бюджета в туризм 1,5 млн грн
03:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Виннице горсовет за 2019 год инвестировал в туризм 1,5 млн гривень.

Винницкий городской совет в течение 2019 года в развитие туризма инвестировал 1,5 млн гривень бюджетных средств.

Об этом во время туристического хакатона «TourMIX: замиксируй туризм в Виннице» заявил директор департамента маркетинга города и туризма Винницкого городского совета Александр Вешелени, сообщает корреспондент Укринформа.

«В прошлом году Винница сделала существенный шаг в развитии туристической привлекательности города, а количество туристов выросло в разы. В частности, за счет реализации Программы развития туризма за 2019 год, в которую из городского бюджета было вложено 1,5 млн гривень. В городе увеличилось количество туристически привлекательных событий, также мы существенно поработали над повышением квалификации гидов и представителей музейной отрасли. Кроме того, создано 12 новых экскурсионных маршрутов», - сообщил Вешелени.

По его словам, город в течение года системно продвигали как дестинацию, а также активно работали над преодолением стереотипа, что Винница - «город на один день». Следовательно, количество ночевок в гостиницах города возросло на 11%, поскольку туристы остаются в городе на несколько дней. А поступления от туристического сбора после изменения ставки составляют 2,1 млн грн.

В этом году в Виннице планируют развивать гастротуризм, а также событийный, медицинский и деловой туризм. Кроме того, в планах горсовета создание в городе многофункционального туристического хаба.

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Винница, Туризм, Горсовет.
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