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Харьковский госпиталь получил новое хирургическое оборудование

Харьковский госпиталь получил новое хирургическое оборудование
05:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Военно-медицинский клинический центр Северного региона получил оборудование для малоинвазивных операций.

Военно-медицинский клинический центр Северного региона (Харьковский госпиталь) получил новое хирургическое оборудование — две эндоскопические стойки, с помощью которых удаляют осколки малоинвазивным способом.

Об этом в интервью Укринформу рассказал начальник хирургической клиники госпиталя Сергей Шипилов.

"Недавно мы получили две новые эндоскопические стойки, приобретенные за государственный счет. Одна из них – для лечения органов грудной клетки и брюшной полости, вторая – для лечения крупных суставов", - сообщил Шипилов.

Современное оборудование позволит оказывать более качественную помощь: благодаря Full HD улучшится диагностика, а сами вмешательства будут минимально травматичными.

"Это оборудование позволяет детально осматривать органы, выявлять все возможные повреждения, осколки. И не только выявлять, но и малоинвазивно их удалять, не делая больших разрезов, которые существенно осложняют послеоперационный период при тяжелых боевых травмах", - рассказал хирург.

Напомним: первая эндоскопическая стойка появилась в госпитале в 2016 году – ее подарило японское правительство.

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Сергей Шипилов, Харьковский госпиталь.
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